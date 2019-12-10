Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками. Об этом он заявил на встрече членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

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