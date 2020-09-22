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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамбли ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.В источнике
Владимир Путин
Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным.
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Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ru12:37
Телеканал 360°

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°12:26
РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВ12:03
ТАСС

Доступная вакцина и запрет на оружие в космосе. Главное из выступления Путина на ГА ООН

ТАСС12:55
Эхо Москвы

Путин: невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН

Эхо Москвы12:08
Российская газета

Путин: ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир

Российская газета12:25
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новости12:19

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
42

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.
РБК00:00
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Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.
РБК11:48
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Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента.
Собака.ru05:36
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00