Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамбли ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.В источнике
Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным.
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