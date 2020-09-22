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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамбли ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля во вторник, 22 сентября.