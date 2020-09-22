Путин выступил на Генассамблее ООН
Смотрите также
Макрон на сессии ГА ООН призвал Россию прояснить ситуацию с Навальным
Атомный ледокол «Арктика» отправят на ледовые испытания
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
По факту пропажи 12-летней дочери дизайнера возбудили уголовное дело
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
Наташа Королева обвинила телевидение в скандале с мужем Тарзаном
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Путин выступил на Генассамблее ООН
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы.В источнике
Подробнее о событии