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РИА Новости
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы.В источнике
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Российская газета

Только так!

Российская газета15:45
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ru12:37
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новости12:19
ТАСС

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАСС12:20
РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВ12:03
Телеканал 360°

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°12:26
Известия

Путин назвал устав ООН главным источником международного права

Известия12:34

В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронт15:32

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
RT на русском13:24
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