Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил о росте безработицы в России
Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Политика
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы
КП - Саратов 14:37
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Политика
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
Экономика
В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Киберспорт
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Общество
Пособие для безработных родителей продлено до конца августа
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о продлении некоторых мер поддержки населения.
Pravda.Ru 10:49