Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о росте безработицы в России

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