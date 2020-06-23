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Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: пандемия коронавируса привела к росту безработицы в РФ

ИА Красная Весна10:50

Путин заявил о росте безработицы в России

Профиль10:38

Путин заявил о росте безработицы в России

РИА Новости10:30
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Индия решила надавить на Россию ради C-400

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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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РБК 15:35
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы

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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Технологии

В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
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Происшествия

В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
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Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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Политика

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
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Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

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Пособие для безработных родителей продлено до конца августа

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о продлении некоторых мер поддержки населения.
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