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Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руПутин заявил о росте безработицы в России

Психологическая поддержка оказана 1,2 тысячи безработным. Около 700 граждан приняли участие в общественных работах, услуги по организации самозанятости получили 953 безработных.
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Путин заявил о росте уровня безработицы в России

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Путин рассказал о росте безработных в стране

Pravda.Ru08:18

Путин рассказал о росте безработицы в России

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Путин не удовлетворён темпами восстановления занятости в России

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Rambler News Service07:49
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