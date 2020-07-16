Коронавирус
Онлайн Тамбов.руПутин заявил о росте безработицы в России
Психологическая поддержка оказана 1,2 тысячи безработным. Около 700 граждан приняли участие в общественных работах, услуги по организации самозанятости получили 953 безработных.
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Футбол
Газизов ответил на вопрос о Бердыеве в «Спартаке»
Газизов ушел от ответа на вопрос о Бердыеве и заявил, что тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Pravda.Ru 08:34
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Культура
Сценический костюм Дарта Вейдера и шлем Top Gun уйдут с молотка
Любители популярного кинематографа смогут приобрести классический костюм Дарта Вейдера и шлем героя Тома Круза из фильма Top Gun.
iReactor 04:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную
Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Гаджеты
Запуск Qualcomm Snapdragon 875G состоится в первом квартале 2021 года
Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.
Ридус 07:36
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
За сутки от коронавируса умерли еще четыре уральца
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали почти что рекордные показали - еще 349 заболевших.
КП - Екатеринбург 03:46
Политика
Лондон обвинил Россию в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 09:24
Происшествия
Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки
«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM 09:23
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Гаджеты
Iqoo представил дешевый смартфон Iqoo U1
Компания Iqoo официально представила свой самый дешевый смартфон Iqoo U1.
Деловое.ТВ 06:18
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Спорт
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
Экономика
HeadHunter в ходе SPO оценили в $1 млрд
Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter в ходе вторичного размещения акций (SPO) на фондовой бирже NASDAQ превысила $1 млрд.
Коммерсантъ 09:25
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес
Полунин объяснил «исчезновение» татуировки с Путиным со своей груди
Танцовщик Сергей Полунин на днях опубликовал в Instagram фото с чистой кожей и без татуировки с изображением президента России Владимира Путина на груди.
Газета.Ru 08:39