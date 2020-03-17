Политика
Lenta.ruПутин заявил о росте числа преступлений в России
Число преступлений в России выросло, каждое второе остается нераскрытым, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 17 марта.
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество преступлений в России выросло, каждое второе остается нераскрытым, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.РИА Новости06:35
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