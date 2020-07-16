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РЕН ТВРЕН ТВПутин заявил о росте уровня безработицы в России

Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.
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Путин заявил о росте уровня безработицы в России

РЕН ТВ08:40

Путин: В центрах занятости по всей России зарегистрировано 3 млн человек

Росбалт08:28

Путин рассказал о сохраняющихся сложностях на рынке труда

Rambler News Service07:49

Путин рассказал о росте безработицы в России

Известия07:56

Путин не удовлетворён темпами восстановления занятости в России

REGNUM07:50

Путин рассказал о проблемах с безработицей

Газета.Ru08:01

Путин сообщил, что в России около 3 миллионов безработных

Комсомольская правда07:40
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41
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Общество

Для реконструкции ул. Катина в Калининграде изымают 28 земельных участков

Новый Калининград Власти Калининграда изымают 28 земельных участков для реконструкции улицы Катина.
Новый Калининград.Ru 10:02
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
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Шоу-бизнес

Детей Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Суд постановил, что семья утратила право пользования жильем из-за крупного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:50
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Технологии

Созданы камеры наблюдения для размещения на живых жуках

Ferra 10:31
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Спорт

Epic Games Store раздает три бесплатные игры The Escapists 2, Lifeless Planet и Killing Floor 2

Megaobzor.com 13 июля в 12:34
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Игры

В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Политика

МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.
Газета.Ru 10:28
Общество

Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию

Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
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Кино

Чернокожий британский актер выступил против «антирасистской цензуры»

Комментируя массовые протестыв после убийства Джорджа Флойда, после которых многие комедийные сериалы оказались исключены из медиатек Netflix, BBC и BritBox, актер заметил, что не согласен с тенденцией цензурировать старые ситкомы в рамках «борьбы с расизмом».
Газета Культура 09:05
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Армия и оружие

Трамп призвал Россию и КНР вместе предотвратить новую гонку вооружений

Американский президент Дональд Трамп призвал Россию и Китай «присоединиться к усилиям США» по контролю над ядерным оружием и предотвратить новую гонку вооружений.
RT на русском 10:35
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве

Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:48
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Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
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Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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