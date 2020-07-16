Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.

Путин заявил о росте уровня безработицы в России

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр. 178

Происшествия Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения. 45

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 691

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 16

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. 829

Общество В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.

Общество Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 856

Политика На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 43

Футбол Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее. 6

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1K

Шоу-бизнес Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах. 10