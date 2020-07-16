Коронавирус
РЕН ТВПутин заявил о росте уровня безработицы в России
Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.
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Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр.
Городовой 10:24
Происшествия
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Из-за аномальной жары в Шарташе стали купаться питоны. Публикуем видео
Екатеринбург Онлайн 11:21
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru 10:00
Общество
В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки
Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Общество
Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве
Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:48
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41
Политика
На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу
В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".
Life.ru 07:51
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Общество
Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Решение о взимании штрафа, которое было принято Еврокомиссией в 2016 году, отменено Европейским судом юстиции.
Evo-rus.com 02:00
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Происшествия
Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске
РИА Новости 09:12
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Общество
Источник: гражданин Чехии, с которым общался Сафронов, работает в спецслужбах
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.
ТАСС 11:50