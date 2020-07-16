Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.

Путин заявил о росте уровня безработицы в России

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