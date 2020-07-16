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РЕН ТВРЕН ТВ

Путин заявил о росте уровня безработицы в России

Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.В источнике
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Путин заявил о росте уровня безработицы в России

РЕН ТВ08:40

Путин: В центрах занятости по всей России зарегистрировано 3 млн человек

Росбалт08:28

Путин рассказал о проблемах с безработицей

Газета.Ru08:01

Путин рассказал о росте безработицы в России

Известия07:56

Путин не удовлетворён темпами восстановления занятости в России

REGNUM07:50

Путин рассказал о сохраняющихся сложностях на рынке труда

Rambler News Service07:49

Путин сообщил, что в России около 3 миллионов безработных

Комсомольская правда07:40
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В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

Следственный комитет по Московской области начал проверку после обнаружения грибниками человеческих останков в районе подмосковного Домодедово, это уже вторые человеческие останки, обнаруженные в Московской области, — 12 июля рядом со Ступино был найден человеческий череп.
В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека
РБК08:49
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Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM09:23
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс05:17
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Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, сообщает Day.az.
РБК09:09
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