Коронавирус
РЕН ТВПутин заявил о росте уровня безработицы в России
Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы "Сейчас самая главная задача нашей экономической политики - восстановить уровень занятости", - сказал Путин, подчеркнув, что в 2021 году власти должны полностью восстановить рынок труда.
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Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Общество
Источник рассказал о связи Сафронова с сотрудником чешских спецслужб
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов неоднократно встречался с сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларишем.
Газета.Ru 12:17
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
Политика
Австрия не поддерживает санкции США против «Северного потока — 2»
Американские санкции против реализации проекта трубопровода Северный поток — 2 не поддержали в Вене.
Политическая Экспертиза 12:31
Спорт
Презентация игр для Xbox Series X продлится около часа
Microsoft подробнее рассказала о грядущей презентации игр для Xbox Series X: продолжительность мероприятия составит около часа нас ждёт первый показ сюжетной кампании Halo Infinite трансляция будет в 1080р при 60 FPS после неё появится запись в 4К субтитры будут и на русском.
Игромания.ру 11:30
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
Поклонники отказывались верить в развод Гарика Харламова и Кристины Асмус – думали, розыгрыш.
Lisa.ru 10:30
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM вчера в 23:52
Автоспорт
Себастьян Феттель станет пилотом Aston Martin через две недели
Себастьян Феттель прешел в команду Aston Martin.
CT news 08:02
Гаджеты
Проблемы с 10-нм техпроцессом продолжают рушить планы Intel, а 7 нм ждать ещё долго
Источник изображения: Intel Как признался в ходе телеконференции Susquehanna известный журналист Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), проблемы с освоением 10-нм техпроцесса продолжают преследовать Intel.
3DNews 06:35
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Общество
На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания
В центре Москвы на Лубянке полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела организации «Новое величие».
РБК 12:15
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Авто
Компания Skoda отзывает в России новые лифтбеки Octavia
Skoda отзывает в нашей стране новые лифтбеки Skoda Octavia.
Тарантас Ньюс 10:58
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56