Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!".

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Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

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Кино Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Политика Путин признал трудности с освоением средств на нацпроекты Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 ноября, в ходе своего выступления на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!».

Авто Названы российские цены новой Hyundai Sonata Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».

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Футбол «Сочи» уволил главного тренера Точилина Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.

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