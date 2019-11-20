Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Безработица в РФ снизилась до 4,6%, это является самым низким значением в современной истории России, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

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Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

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Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
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Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

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Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
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«Аббатство Даунтон»: полный метр

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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

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Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

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