Безработица в РФ снизилась до 4,6%, это является самым низким значением в современной истории России, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

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