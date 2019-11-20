Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

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News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
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Путин призвал создать государственную программу вооружений

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Общество

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Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

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Врачи впервые успешно «поставили на паузу» организм пациента

Последние десятилетия ученые немало времени проводят за попыткой успешно ввести человека в состояние анабиоза — состояние, когда все процессы жизнедеятельности организма замедляются, что может помочь спасти человека в критических ситуациях.
Ferra вчера в 04:55
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС 07:43
Шоу-бизнес

Девушка Роналду снялась топлес

Lenta.ru 12:26
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Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
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Армия и оружие

Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

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«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Общество

В работе Telegram произошёл сбой

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Армия и оружие

Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии

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Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
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Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
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Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
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