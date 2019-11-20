Общество
Журналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице
В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС20 ноября в 06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Московский Комсомолец20 ноября в 05:59
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Здоровье
Врач: что поможет пережить аномальное атмосферное давление
Даже если артериальное давление в норме, подчеркнула врач.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
В конце лета Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого было «укрепление региональной безопасности поставок природного газа».
Авто
В Chery назвали сроки появления кроссовера Exeed в России
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed появится на российском рынке в III квартале 2020 года.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Силовики задержали подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена
Следователи задержали пятерых человек по подозрению к причастности к совершению заказного убийства предпринимателя в Рязанской области.
Общество
Архив Колчака в Париже продали за 3 млн евро
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Общество
Медведев одобрил антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%, следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Транспорт
На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Происшествия
Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке
Примерно в 17:20 пассажирский автобус, принадлежащий компании "Тотем", въехал в цветочный павильон на Центральном рынке.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Спорт
Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Политика
Патрушев допустил внесение поправок в военную доктрину России
Военная доктрина России может быть скорректирована после подготовки силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Общество
Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Космос
Ученые обнаружили на спутнике Юпитера водяной пар
Американское космическое агентство NASA официально объявило о том, что ученые сумели совершить крайне важное открытие — над поверхностью одного из спутников Юпитера был обнаружен полноценный водяной пар.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Происшествия
В массовом ДТП на КАД столкнулись десять машин
В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.