Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК20 ноября в 06:33

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС20 ноября в 06:04

Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53
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Общество

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9111.ru вчера в 07:43
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На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
РБК 11:18
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

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Патрушев допустил внесение поправок в военную доктрину России

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Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su 11:13
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Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

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В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.
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