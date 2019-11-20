Общество
Журналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице
В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС20 ноября в 06:04
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Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Московский Комсомолец20 ноября в 05:59
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
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Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
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Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
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В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
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"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.