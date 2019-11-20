Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК20 ноября в 06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС20 ноября в 06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53
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Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

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Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
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Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку

Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 08:15
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся во МХАТ

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

В работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
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Авто

В Лос-Анджелесе представили обновленные Mazda CX-9 и CX-5

Новинки получили расширенный набор опций и более высокую цену. Mazda CX-9 2020 года был представлен сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 20 ноября в 17:59
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем

Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
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Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Piter.tv вчера в 02:32
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
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Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинение

Замруководителю Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями.
Московский Комсомолец 09:22
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
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Спорт

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
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Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

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Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
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Наука

Доказана эффективность нового метода управляемого термоядерного синтеза

До сих пор ученые бьются над созданием стабильного процесса термоядерного синтеза, в ходе которого выделялось бы больше энергии, чем потреблялось.
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Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
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Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
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Увеличен импорт пальмового масла в Россию

Российской Федерацией в сентябре текущего года был увеличен объём импорта пальмового масла и его фракций на 31,2% в натуральном выражении.
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Политика

Запад поставил Украине условие по Коломойскому

В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
Lenta.ru 07:44
Общество

Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
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"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Новые Известия 07:13
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