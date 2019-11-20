Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК20 ноября в 06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53

Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС20 ноября в 06:04
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Общество

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Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

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В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
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Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»

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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

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Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
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Названа причина преждевременного старения мозга

Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
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Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Общество

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС вчера в 13:03
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации.
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Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро

MedikForum.ru вчера в 04:20
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Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
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Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Общество

В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых

В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).
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В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова.
ТАСС 00:40
Общество

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru вчера в 01:02
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
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«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
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Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
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