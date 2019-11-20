Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК20 ноября в 06:33

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС20 ноября в 06:04

Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53
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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

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Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
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Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
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Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Политика

Путин призвал улучшить экономический рост в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:50
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Транспорт

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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
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Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

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В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
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Погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие — Путин

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Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
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Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии

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РИА Новости вчера в 14:49
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Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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