Общество
Журналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице
В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС20 ноября в 06:04
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Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Московский Комсомолец20 ноября в 05:59
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