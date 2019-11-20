Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС20 ноября в 06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК20 ноября в 06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru20 ноября в 06:04

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец20 ноября в 05:59

Низкая долговая нагрузка на государство создала условия для роста — Путин

REGNUM20 ноября в 07:01

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru20 ноября в 06:00

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС20 ноября в 06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском20 ноября в 05:53
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Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Отмечается, что решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей было принято главой минздрава «в связи с обеспокоенностью граждан».
БИЗНЕС Online вчера в 23:21
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 19 ноября в 04:04
Транспорт

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Интерфакс 01:04
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации.
Политика Сегодня вчера в 23:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол

Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Sportbox.RU вчера в 21:54
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России

Автоновости дня 19 ноября в 13:37
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета вчера в 08:10
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье

Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
ОК! вчера в 08:02
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Политика

Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Uznayvse.ru вчера в 15:04
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 20 ноября в 03:55
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Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

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РБК вчера в 16:00
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия 20 ноября в 22:30
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Происшествия

Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
Gazeta.SPb 00:53
Наука

Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро

MedikForum.ru вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 20 ноября в 03:53
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
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