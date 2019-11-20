Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.

с чего всё началось

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Путин заявил о самой низкой в истории России безработице

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Общество Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.

Наука Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.

Космос Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

Шоу-бизнес Юрия Соломина госпитализировали Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.

Футбол УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.