Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице

В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

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Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

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