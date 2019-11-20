Экономика
Журналистская правдаПутин заявил о самой низкой в истории России безработице
В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС06:04
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Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
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Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
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Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн
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