Общество

РБКРБКПутин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!». «В среднем за январь—сентябрь она [безработица] составила 4,6% экономически активного населения», — сказал Путин.
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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец05:59

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в современной России

Life.ru05:57

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС06:04

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

REGNUM05:51
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Политика

Путин назвал Зеленского симпатичным

Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет!" заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:03
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Политика

Путин призвал тратить средства ФНД на инфраструктурные проекты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства ФНД необходимо тратить на инфраструктурные проекты.
Политическая Экспертиза 06:59
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 02:35
Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Рэперша и актриса Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita, напала на полицейского в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 06:58
Общество

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
RT на русском 03:44
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Политика

Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Газета.Ru 06:52
Политика

На Украине заявили, что россияне «угробили» возвращенные Киеву корабли

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".
Интерфакс 07:12
Общество

Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
ГТРК Владимир 06:57
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.
BFM.ru 07:11
Происшествия

В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

На стоянке у магазина в Пензе легковой автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком.
Общественная служба новостей вчера в 05:33
Политика

Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
РБК вчера в 14:07
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Политика

На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.
АБН 07:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах

По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Paparazzi.ru 02:23
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
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