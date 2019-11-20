Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!». «В среднем за январь—сентябрь она [безработица] составила 4,6% экономически активного населения», — сказал Путин.

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

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