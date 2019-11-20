Общество
Московский КомсомолецПутин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Безработица в РФ снизилась до 4,6%, это является самым низким значением в современной истории России, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС20 ноября в 06:04
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Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Московский Комсомолец20 ноября в 05:59
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Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
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Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Общество
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Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
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Путин наградил летчиков, посадивших самолет в кукурузное поле
Торжественную речь глава государства начал со слов об экипаже самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил вынужденную посадку в кукурузное поле из-за отказа двигателей.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
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В Москве в отделении полиции скончался задержанный
В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее сообщалось, что в России проведут в начале следующего года испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
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Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Экономика
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Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
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Экс-глава УМВД России по Тюменской области задержан до суда
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
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На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Происшествия
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Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 59 человек, обвинительный приговор получили 46 человек, сообщил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
Общество
В Нижневартовске многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
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На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Как пишет издание "Njcar.ru", компания Great Wall начала продажи новой модификации внедорожника Haval H9 Special Edition, которая предназначена для радикального бездорожья.