Общество
Московский КомсомолецПутин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России
Безработица в РФ снизилась до 4,6%, это является самым низким значением в современной истории России, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАССвчера в 06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:30, Вашингтон
Теннис
Россияне пробились в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Напомним, с 2019 года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В турнире участвуют 18 команд, которые поделены на шесть групп.
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Приговор бизнесмену Олегу Дроздову по делу о крупном хищении при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС-2012 отменил Приморский краевой суд 22 ноября, сообщает Интерфакс.
Здоровье
Врачи научили гипертоников лечиться без таблеток
Достаточно лишь соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут людям с гипертонической болезнью отказаться от таблеток и продлить жизнь, сообщает Harvard Health Publishing.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы
Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Происшествия
У студента-стрелка из Благовещенска была выявлена склонность к суициду
Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев рассказал журналистам, что устроивший стрельбу в Благовещенске студент имел склонности к суициду.
Политика
Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно
Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
Политика
Луганск ответил на требование Зеленского убрать флаги ЛНР
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил пренебрежение к донбасскому народу, заявив о намерении убрать флаги республики, замеченные в районе пропуска в Станице Луганской, пишет ФАН.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась идеальными формами в бикини
Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет США до 20 декабря
В четверг, 21 ноября, президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Происшествия
Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите
Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Культура
Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
В видео актер продвигает новые телевизоры Samsung с помощью своего нового фильма — боевика «Шестеро вне закона».
Здоровье
Определена неуязвимая перед раком группа крови
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Игры
Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Армия и оружие
Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии
СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Хоккей