Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам главы государства, за период с января по сентябрь 2019 года безработица составила 4,6% экономически активного населения.
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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

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Путин заявил о самом низком уровне безработицы в современной России

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REGNUM05:51

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Проекты для вложения средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) прорабатываются.
Известия 06:20
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

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Коммерсантъ вчера в 09:30
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

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Коммерсантъ 05:48
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Брэду Питту приписали роман с молодой актрисой

Брэду Питту приписали роман с молодой актрисой У Брэда Питта новые отношения.
Экспресс газета 06:44
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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РБК 05:25
Шоу-бизнес

Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва.
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Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году.
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Путин назвал причину распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форум ВТБ Капитал "Россия зовет" в Москве.
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Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
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31-летний Марио Кемпе, имеющий опыт игры в КХЛ, НХЛ и на чемпионате мира, может отлично дополнить команду «ястребов».
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Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
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