Коронавирус

РБКРБКПутин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
Читать в источнике
Комментировать376

Подробнее о событии

Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус

ТАСС06:43

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

РИА Новости06:20

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

RT на русском06:31

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Интерфакс06:25

Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru06:38

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Коммерсантъ06:20

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Вести.Ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,1K
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
281
Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Авто

Эксперты назвали 5 способов открыть случайно запертый автомобиль

Эксперты назвали пять способов решить знакомую для многих автовладельцев проблему - открыть случайно запертую машину, ключи от которой остались внутри.
Picsnews.net 04:26
1
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Интернет

Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память

Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
4
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
136
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 26 июня в 09:53
2,6K
Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
380
Авто

Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге

Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
52
Политика

Путин заявил, что не имеет права опускать руки в критической ситуации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что лидер России был очень встревожен показателями роста заболевших коронавирусной инфекцией, он до последнего решал, стоит ли вводить нерабочие дни.
Слово и Дело 06:56
2
Здоровье

209 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Kursk.com 04:00
1,2K
Авто

Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей

Редакция портала Тарантас Ньюс провела анализ отечественного авторынка и выделила топ-3 наиболее интересных подержанных универсалов ценой до 600 000 рублей.
SpeedMe 05:07
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
119
Футбол

Радимов заявил, что Талалаев «кинет» самарские «Крылья Советов»

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» после поражения от «Зенита», скорее всего, сменится тренер: 54-летний черногорский специалист Миодраг Божович будет уволен, а его место займёт бывший тренер «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника» 47-летний Андрей Талалаев.
78.ru 07:55
Политика

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
100
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
855
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
99
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
73
Футбол

Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»

Российская газета 08:15
Музыка

В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену

Городской32 (Брянск) 04:01
44
Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru 26 июня в 08:29
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,4K
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
1,6K
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
618
Политика

Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM

Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Евразия Daily 05:40
Шоу-бизнес

О желании создания семьи заявил Николай Басков

ИнфоСМИ 05:46
10
Происшествия

На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек

Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
2
Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное