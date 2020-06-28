Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.

Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

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