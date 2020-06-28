Коронавирус

Полит.руПолит.руПутин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
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Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус

ТАСС06:43

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Вести.Ru06:17

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

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Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Интерфакс06:25

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

РИА Новости06:20

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Коммерсантъ06:20

Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru06:38
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

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Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы

Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы от претензий другого государства.
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ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
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Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
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Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против "Уфы" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:44
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Кинокомпании Pixar и Disney совместно создали анимационный фильм "Душа".
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В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
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Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Разрабатывается датчик, который поможет выявить разницу между COVID-19 и ОРВИ

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