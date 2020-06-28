Коронавирус
Полит.руПутин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
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Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Армия и оружие
В Китае заявили, что российский лазер не может расплавить броню танков
Журналисты китайского издания Sohu дали свою оценку российскому лазеру "Пересвет".
Discover24 13:27
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Происшествия
Бухгалтер центра соцобслуживания попалась на махинациях с выплатами в Красноярском крае
Выяснилось, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года, женщина перечисляла по исполнительному листу алименты своей матери, но не удерживала их из зарплаты.
ИА Запад24 25 июня в 23:49
Авто
Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition
Представители Mercedes представили коллекционное авто Maybach Grand Edition. Всего планируется выпуск 10 экземпляров транспортного средства.
Car.ru 26 июня в 10:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Политика
Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы
Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы от претензий другого государства.
HotGeo 09:51
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord 07:46
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ФК ЦСКА
Интерфакс-Спорт 05:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости 14:10
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Футбол
Ещенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против "Уфы" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:44
Кино
Опубликован первый трейлер мультфильма Pixar «Душа»
Кинокомпании Pixar и Disney совместно создали анимационный фильм "Душа".
iReactor 13:14
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Наука
Разрабатывается датчик, который поможет выявить разницу между COVID-19 и ОРВИ
По сообщению пресс-службы Техасского университета в Остине, группа ученых разрабатывает сенсор, который сможет диагностировать у пациента не только COVID-19, но и обычных грипп.
RuNews24.ru 10:46
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Политика
Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM
Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Евразия Daily 05:40
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Спорт
Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
РБК вчера в 18:40
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings 13:42
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22