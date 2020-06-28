Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.

Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня

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