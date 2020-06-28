Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.

Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Общество Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды. 3

Гаджеты Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710. 1

Наука Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.

Общество В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.

Футбол «Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими Представитель миланцев уверен, что эта сделка, которая находится на продвинутой стадии, станет отличной инвестицией в будущее.

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,7K

Космос Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов» В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 660

Кино Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».

Культура Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы. 1