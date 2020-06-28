Коронавирус
Полит.руПутин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
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Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Общество
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений
В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 26 июня в 06:00
Гаджеты
Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств
В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com 11:49
Наука
Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии
Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.
Rusargument 16:34
Общество
В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
REGNUM 21:21
Футбол
«Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими
Представитель миланцев уверен, что эта сделка, которая находится на продвинутой стадии, станет отличной инвестицией в будущее.
Газета.Ru 22:13
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 25 июня в 22:32
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe 07:40
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия 19:05
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Космос
Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»
В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.
Lenta.ru 20:54
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
По словам Меркель, в иной реальности Вашингтон может не стремиться, как это было ранее, заявлять о себе как о мировом лидере.
Evo-rus.com 15:18
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27 — изменены режимы All Pick, Captain’s Mode и Random Draft, добавлены предметы «473» и «485»
Valve выпустила обновление 7.27 для Dota 2. В нем разработчики также изменили лагеря крипов, добавили новые предметы с названием «473» и «485», а также изменили баланс старых.
CyberSport.ru 20:03
Культура
Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников
Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН 19:29
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК 20:26
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20