Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом. Но негативное влияние на мировую экономику очевидно, и нужно определиться, как реагировать на происходящее.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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