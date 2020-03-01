Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом. Но негативное влияние на мировую экономику очевидно, и нужно определиться, как реагировать на происходящее.
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Известия00:00

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 02:46

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБКвчера в 03:51

Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:48

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 04:32

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфаксвчера в 02:58

У России есть экономическая подушка безопасности

Вести.Ruвчера в 13:45
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Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате Испании и возглавил таблицу

РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

Новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 01:43
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК 29 февраля в 12:33
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Космос

«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.
Взгляд.ру 01:26
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

Глава минфина Ульяновской области меняет место работы

О кадровом назначении стало известно сегодня, 2 марта, во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Радищевский район, где обсуждались вопросы повышения качества медицинской помощи в регионе.
REGNUM 01:39
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Происшествия

СК РФ завел уголовное дело в отношении полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины, заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в понедельник, 2 марта.
Вечерняя Москва 01:23
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Космос

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Вести.Ru 28 февраля в 06:04
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:48
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли бизнесмена Ивана Обухова

В Екатеринбурге возле дома на улице Рощинской стреляли в бизнесмена Ивана Обухова.
АиФ Урал 01:30
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
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