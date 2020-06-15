Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Путин: властям России в борьбе с пандемией в целом удалось действовать на опережение

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Путин высказался о последствиях пандемии коронавируса

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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
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Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи коронавирусным пациентам

Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи коронавирусным пациентам.
Piter.tv 07:05
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Футбол

Арминия - Динамо Дрезден: прогноз Егора Смакотина 15 июня 2020

Уверен, что Дрезденцы будут биться в этом матче, и несмотря на нехороший тренд - очень мало забивают на выезде, все-таки распечатают ворота лидера чемпионата.
Ставка TV 02:59
Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
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Здоровье

Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге СФО

Новосибирская область улучшила показатели в рейтинге по СФО и теперь она опустилась на 5-е место, уступая Тыве, Хакасии, Красноярскому краю и Иркутской области: во всех этих регионах продолжается заметный прирост заболевших.
Континент Сибирь Online 07:09
Общество

Более 80 тысяч человек стали донорами крови в Москве

Вечерняя Москва 08:15
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Кино

Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах

Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
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Здоровье

В Твери дан старт строительству ДОКБ

Афанасий-бизнес 07:52
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
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Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia

Sntat.ru 04:48
Политика

Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
Национальная служба новостей 09:24
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Общество

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

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Энергетика

Компании Турции задолжали «Газпрому» $2 млрд

Совокупная накопленная задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» составляет около $2 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 08:08
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Шоу-бизнес

Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер 09:06
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Экономика

МВФ позаботился о стабильном будущем Украины

За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом: — закон о рынке земли; — передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины; — ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
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Макрона не пригласили на парад Победы в Москве

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он не получал приглашение на участие в параде Победы, который запланирован на 24 июня в Москве.
Pravda.Ru 08:16
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Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Piter.tv 07:04
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Жириновский предложил установить единый стандарт зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.
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