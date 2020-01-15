Общество
RT на русскомПутин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Хоккей
Дзюба — о финале МЧМ-2020: Искренне удивляют люди, которые смотрели «Матч ТВ»
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что его удивляют люди, которые перепутали трансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею и посмотрели матч 2011 года.
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете
Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».
Политика
В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ
В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Политика
СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.
Биатлон
Юрлова-Перхт: не понимаю, почему так сильно проиграла ходом
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Германия).
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Финансы
ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам
Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.
Общество
Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Футбол
УЕФА объявил команду года - 2019
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным».