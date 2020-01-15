Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.

Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Политика Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.

Экономика Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.

Политика Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».

Политика В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.

Происшествия В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.

Политика Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.

Политика СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.

Финансы ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.