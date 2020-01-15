Общество

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.
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Путин: судьба и исторические перспективы России зависят от демографии

РИА Новости04:32

Россия — это МЫ…

Эхо Севера05:24

Путин связал судьбу России и ее перспективы с демографией

РБК04:34

Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России

RT на русском07:32

Путин заявил о падении рождаемости в России

Коммерсантъ04:20

Путин рассказал о «демографической ловушке»

Известия04:11

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

REGNUM04:20
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
BFM.ru 08:36
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Политика

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК 06:16
Хоккей

Дзюба — о финале МЧМ-2020: Искренне удивляют люди, которые смотрели «Матч ТВ»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что его удивляют люди, которые перепутали трансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею и посмотрели матч 2011 года.
Нева Спорт 09:20
Экономика

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Известия 07:56
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо 08:03
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
ТАСС 07:53
Политика

Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете

Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 04:57
Политика

В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ

В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
46ТВ 08:48
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM вчера в 18:14
Происшествия

Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Экономика

РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Коммерсантъ 08:51
Биатлон

Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

Pravda.Ru 09:23
Происшествия

На Урале арестовали убившего ребенка при стрельбе по банкам мужчину

Известия 08:13
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Политика

СК России возбудил дело из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса и разрушения инфраструктуры в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ.
RT на русском 07:28
Биатлон

Юрлова-Перхт: не понимаю, почему так сильно проиграла ходом

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Германия).
Чемпионат 09:30
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру вчера в 06:48
Футбол

Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»

Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Газета.Ru вчера в 21:42
Финансы

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.
Известия 04:42
Общество

Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

REGNUM вчера в 11:34
Футбол

УЕФА объявил команду года - 2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Газета.Ru 08:26
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным».
Известия 09:30
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