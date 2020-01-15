Политика

REGNUMREGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России

Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Владимир Путин
Судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии.Существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в России настораживают, надо обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. К 2024 году индекс рождаемости должен составлять 1.7
— Владимир ПутинOnline47.ru 04:12

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