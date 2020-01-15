Политика
REGNUMПутин заявил о сложном демографическом периоде в России
Судьба России зависит от численности населения страны. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
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Судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии.Существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в России настораживают, надо обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. К 2024 году индекс рождаемости должен составлять 1.7
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Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность
Комсомольская правда17:02
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Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Авто
Китайцы выделят $12 млн на производство дешевых грузовиков в Узбекистане
Китайская компания Sinotruk International Investment Limited вложит $12,1 млн в уставной фонд производителя грузовиков JV MAN Auto-Uzbekistan и создаст на его базе совместное предприятие Uz Truck & Bus Motors.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Общество
Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Политика
Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки
Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Происшествия
В полиции не подтвердили информацию о нашедшейся девочке
Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, в правоохранительные органы информация о нашедшемся ребенке на данный момент не поступала, из чего можно сделать вывод, что распространившееся сообщение – фейк.
Шоу-бизнес
61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини
Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Политика
Ухандокали экономику: появилась вторая часть «прослушки у Гончарука»
Как сообщает портал "Русская весна", пользователи обсуждают вторую часть "слива", в котором мужчина с голосом, похожим на главу украинского камбина, продолжает обсуждать экономическую ситуацию в стране.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Политика
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Наука