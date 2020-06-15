Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
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