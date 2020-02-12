Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин заявил о снижении инфляции до 2,4%

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.
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Путин заявил о снижении темпов инфляции

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Путин заявил, что уровень инфляции опустился до 2,4%

РЕН ТВ06:04
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В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
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