Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.

Путин заявил о снижении инфляции до 2,4%

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