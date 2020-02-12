Экономика
Московский КомсомолецПутин заявил о снижении инфляции до 2,4%
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.
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Происшествия
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Финансы
Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Футбол
Скончался чемпион СССР Валерий Рейнгольд
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Кино
Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Хоккей
Алексей Морозов займет пост президента КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов займёт должность президента Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Авто
Кроссовер Geely Coolray начали выпускать в Белоруссии. По какой цене его ждать у нас?
По данным портала tut.by, в Республике Беларусь Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. в топовой комплектации Flagship оценили в 43 900 местных рублей — это около 1 283 000 рублей в российской валюте.