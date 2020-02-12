Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.

Путин заявил о снижении инфляции до 2,4%

Общество В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

Экономика В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Кино Тайка Вайтити рассказал о судьбе фильма по культовому аниме «Акира» Режиссёр Тайка Вайтити сообщил журналистам: он не уверен в том, что ему удасться снять игровой фильм на основе манги «Акира» и культового полнометражного одноименого аниме.