Политика
Московский КомсомолецПутин заявил о снижении инфляции до 2,4%
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.
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Общество
Ураган вынес на берег Шотландии скелет загадочного морского существа
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Общество
В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников
В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
Кино
Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте
Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Общество
Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Киберспорт
Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Гаджеты
Canon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4K
В основе 850D лежит 24-мегапиксельная матрица CMOS формата APS-C с автофокусом Dual Pixel.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Экономика
В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций
Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений
Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Кино
Тайка Вайтити рассказал о судьбе фильма по культовому аниме «Акира»
Режиссёр Тайка Вайтити сообщил журналистам: он не уверен в том, что ему удасться снять игровой фильм на основе манги «Акира» и культового полнометражного одноименого аниме.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Транспорт
Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.