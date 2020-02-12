Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин заявил о снижении инфляции до 2,4%

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2019 году инфляции в стране сократилась до трех процентов, а сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении.
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Путин заявил о снижении темпов инфляции

Красная веснавчера в 06:51

Путин сообщил о рекордно низком уровне инфляции в России

ТК Звездавчера в 06:51

Путин заявил, что уровень инфляции опустился до 2,4%

РЕН ТВвчера в 06:04

Путин рассказал об инфляции и финрезервах России

Национальная служба новостейвчера в 06:27

Путин рассказал о снижении инфляции в начале года

Rambler News Serviceвчера в 06:26

Путин заявил о снижении инфляции до 2,4%

Московский Комсомолецвчера в 06:16

Путин: уровень инфляции в России снизился до 2,4%

Аргументы и Фактывчера в 06:48
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Общество

Ураган вынес на берег Шотландии скелет загадочного морского существа

Ореанда-Новости вчера в 10:57
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Общество

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
RT на русском 02:00
Кино

Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте

Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Киберспорт

Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles

Inc-news.ru вчера в 07:58
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Гаджеты

Canon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4K

В основе 850D лежит 24-мегапиксельная матрица CMOS формата APS-C с автофокусом Dual Pixel.
3DNews 00:45
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

МК-Спорт вчера в 05:05
Экономика

В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Росбалт 01:35
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБК вчера в 15:42
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 18:11
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Красная весна 01:29
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 11 февраля в 10:25
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Кино

Тайка Вайтити рассказал о судьбе фильма по культовому аниме «Акира»

Режиссёр Тайка Вайтити сообщил журналистам: он не уверен в том, что ему удасться снять игровой фильм на основе манги «Акира» и культового полнометражного одноименого аниме.
REGNUM вчера в 18:01
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК вчера в 03:44
Транспорт

Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Экономика сегодня вчера в 12:37
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Известия вчера в 20:35
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