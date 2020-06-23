Экономика
КомпанияПутин заявил о снижении налогов для IT-компаний
Путин отметил, что новые налоговые ставки в России даже лучше, чем в индийской и ирландской юрисдикциях, традиционно привлекательных для высокотехнологичных компаний. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Путин.
Читать в источнике
Оценить677
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Здание литературного музей имени А.М. Горького загорелось в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 11:24
Политика
Путин заявил о лицемерии политиков стран Запада о Второй мировой войне
Политики стран Запада "прекрасно знают правду о Второй мировой войне", заявил президент России Владимир Путин.
РЕН ТВ 08:20
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Технологии
Tele2 запустила тариф для геймеров
PenzaNews 08:28
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Происшествия
ДТП с суперкаром произошло в центре Петербурга
ДТП с участием суперкара и кроссовера произошло на Петроградской стороне в Петербурге.
АиФ Санкт-Петербург 10:47
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Новые автомобили 23 июня в 02:17
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Кино
Актер дубляжа рассказал об особенностях перевода мата с английского
При переводе матерных слов в американских фильмах ругательства смягчаются, так как в английском звучат менее грубо.
Известия вчера в 09:28
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Игры
Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры
В разговоре с журналистом New York Times Сетом Шизелом (Seth Schiesel) глава Xbox обсудил сразу несколько тем, но ключевая, конечно же, была связана с предстоящим запуском новой игровой консоли Xbox Series X. Спенсер похвалил недавно прошедшую презентацию PlayStation 5, на которой показали не только множество будущих игр, но и саму игровую приставку.
3DNews вчера в 15:17
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Игры
«Приготовьтесь быть заинтригованными»: инсайдер намекнул на появление нового сюжетного контента в ремейке Resident Evil 4
3DNews 09:17
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Трудовые книжки белгородцев станут электронными
Для формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде с 1 января 2020 года все работодатели обязаны представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки работников.
Белгородские новости вчера в 08:35
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Политика
В Турции представили план о признании Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который, в частности, входит признание Крыма российским, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.
Rambler News Service вчера в 13:03
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Взгляд.ру 11:10
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23