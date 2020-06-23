Экономика

КомпанияКомпанияПутин заявил о снижении налогов для IT-компаний

Путин отметил, что новые налоговые ставки в России даже лучше, чем в индийской и ирландской юрисдикциях, традиционно привлекательных для высокотехнологичных компаний. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Путин.
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Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

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Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новости23 июня в 10:43

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ruвчера в 01:30
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

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ДТП с участием суперкара и кроссовера произошло на Петроградской стороне в Петербурге.
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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

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В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
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С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

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