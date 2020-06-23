Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Кино
Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год
Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года.
News.ru 23 июня в 11:55
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК вчера в 10:00
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском вчера в 16:33
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета вчера в 04:22
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Общество
В США вынесено новое обвинительное заключение против Ассанжа
Ранее, в мае 2020 года, Минюст США вынес обвинительное заключение в адрес господина Ассанжа, состоящее из 18 пунктов.
Коммерсантъ 00:35
Путешествия
Аэропорты Турции изменили позицию относительно тестов на коронавирус
Как сообщил чиновник, тесты на коронавирус пассажиры будут сдавать бесплатно.
Countryscanner вчера в 13:11
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:54
Киберспорт
К Ori and the Will of the Wisps приобщилось более 2 миллионов игроков
Moon Studios сообщила о том, что к метроидвании Ori and the Will of the Wisps приобщилось более 2 миллионов игроков.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Авто
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka
Благодаря переезду на новую платформу и "усыханию" в размерах новый Mokka стал на 120 кг легче прошлой генерации модели.
Российская газета вчера в 03:00
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Космос
В космосе обнаружили неизвестный экзотический объект
Объект впервые был обнаружен в августе прошлого года с помощью обсерваторий LIGO и Virgo, которые зафиксировали гравитационные волны от слияния огромной черной дыры с неизвестным объектом, чья масса составляла всего 2,6 солнечных.
Профиль 02:03
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца.
РБК 23 июня в 16:37
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском вчера в 14:23
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07