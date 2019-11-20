Глава РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», где рассказал о положительных тенденциях в экономике страны. При этом Путин подчеркнул, что в мире отмечается снижение темпов глобального роста.

Путин заявил о сохранении позитивной экономической динамики в России

Экономика Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Политика На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Московском регионе задержали трёх членов ИГ В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Политика Путин назвал российскую угрозу выдумкой Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Наука Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.

Общество Госдума продлила заморозку военных пенсий В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Футбол Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.