Экономика
Политическая ЭкспертизаПутин заявил о сохранении позитивной экономической динамики в России
Глава РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», где рассказал о положительных тенденциях в экономике страны. При этом Путин подчеркнул, что в мире отмечается снижение темпов глобального роста.
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Экономика
Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в Москве
Группа неизвестных жестоко избила капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Политика
На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Футбол
«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах России во время футбольных матчей.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Московском регионе задержали трёх членов ИГ
В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Армия и оружие
МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии
Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
Происшествия
В Киеве скончался ветеран АТО, которого до полусмерти избил пасынок
Жестоко избитый ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Игорь Панов (позывной «Хан») скончался в киевской больнице после того, как впал в кому.
Наука
Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет
Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Экономика
Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви
Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ
Многолетняя ведущая телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк в интервью «Царьграду» прокомментировала возвращение Софии Ротару на российскую сцену.