Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин заявил о сохранении позитивной экономической динамики в России

Глава РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», где рассказал о положительных тенденциях в экономике страны. При этом Путин подчеркнул, что в мире отмечается снижение темпов глобального роста.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин отметил сохраняющуюся позитивную экономическую динамику в России

ФАН09:39

Путин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

ФедералПресс08:56

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

«Россия зовёт»: Путин выступил коротко и жёстко

Царьград06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Экономика

Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
REGNUM 09:26
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в Москве

Группа неизвестных жестоко избила капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России.
Комсомольская правда вчера в 04:47
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Политика

На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Взгляд.ру 09:51
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Футбол

«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах

Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах России во время футбольных матчей.
ProstoProSport 02:41
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Пилот по ошибке объявил посадку в Москве вместо Киева

Известия 08:12
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
RT на русском 09:48
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Известия 00:17
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Политика

В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

РБК 06:58
Армия и оружие

МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии

Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
REGNUM 09:32
Происшествия

В Киеве скончался ветеран АТО, которого до полусмерти избил пасынок

Жестоко избитый ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Игорь Панов (позывной «Хан») скончался в киевской больнице после того, как впал в кому.
Украина.ру 09:50
Наука

Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет

Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Популярная механика 18 ноября в 08:24
Экономика

Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви

Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 08:05
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Шоу-бизнес

Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Пятый канал 00:48
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
REGNUM вчера в 22:18
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ

Многолетняя ведущая телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк в интервью «Царьграду» прокомментировала возвращение Софии Ротару на российскую сцену.
RuNews24.ru 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное