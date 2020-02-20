Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал о своих «открытых, дружеских отношениях» с экс-премьером Дмитрием Медведевым и опроверг предположение о том, что его «тандем» с Медведевым распался. «Ничего не распалось», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью ТАСС.

Путин рассказал о своих отношениях с Медведевым

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