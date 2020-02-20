Политика
РосбалтПутин рассказал о своих отношениях с Медведевым
Президент России Владимир Путин рассказал о своих «открытых, дружеских отношениях» с экс-премьером Дмитрием Медведевым и опроверг предположение о том, что его «тандем» с Медведевым распался. «Ничего не распалось», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью ТАСС.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Футбол
Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на одного из прихожан в мечети
70-летний пострадавший получил несколько ранений и доставлен в больницу.
Армия и оружие
Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Экономика
Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса
Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Экономика
Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса
Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Авто
Peugeot представил новый пикап Peugeot Landtrek
Известный производитель машин Peugeot собирается покорять рынок компактных пикапов, представив новую модель.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
Мантуров может находиться в готовящемся к экстренной посадке SSJ-100
Гаджеты
Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений
Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Происшествия
В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов
В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.