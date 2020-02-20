Политика

РосбалтРосбалтПутин рассказал о своих отношениях с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал о своих «открытых, дружеских отношениях» с экс-премьером Дмитрием Медведевым и опроверг предположение о том, что его «тандем» с Медведевым распался. «Ничего не распалось», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Газета.Ru04:18

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Футбол

Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
LiveSport.ru 12:22
Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 12:46
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Армия и оружие

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 14:15
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Происшествия

В Лондоне неизвестный напал с ножом на одного из прихожан в мечети

70-летний пострадавший получил несколько ранений и доставлен в больницу.
Эхо Москвы 13:30
Армия и оружие

Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Ведомости 04:49
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

РИА Новости 07:48
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Экономика

Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса

Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
RT на русском 11:12
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Право.ру 07:42
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72

Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.
Взгляд.ру вчера в 08:54
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Lenta.ru 01:58
Авто

Peugeot представил новый пикап Peugeot Landtrek

Известный производитель машин Peugeot собирается покорять рынок компактных пикапов, представив новую модель.
Car.ru 03:36
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере форварда Брайтвайта из «Леганеса»

REGNUM 07:18
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Мантуров может находиться в готовящемся к экстренной посадке SSJ-100

РЕН ТВ 18 февраля в 14:15
Гаджеты

Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений

Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
3DNews 04:21
Политика

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
РИА Новости 07:10
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Происшествия

В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов

В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
РБК 11:44
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
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