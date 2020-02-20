Политика

ИзвестияИзвестияПутин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров. Выдержка из интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» была опубликована 20 февраля.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

ТАСС05:25

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Газета.Ru04:18

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе

В США убили популярного рэп-исполнителя Pop Smoke, сообщил представитель полиции в Лос-Анджелесе.
Экономика сегодня вчера в 12:07
Армия и оружие

Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
ТАСС 10:44
Технологии

Apple разрешит заменить стандартный браузер и почту в iPhone

Apple ослабляет строгость политики Как сообщает ToDay News Ufa, Apple в данный момент изучает стоит ли предоставлять пользователям на iPhone и iPad возможность выбирать по умолчанию сторонние веб-браузеры и почтовые приложения.
ToDay News Ufa 10:21
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 09:59
Наука

Ультрадисперсные частицы связали с развитием опухолей в мозге

Канадские исследователи обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц (они образуются в результате различных процессов горения, в особенности — дизельного топлива) в воздухе может повысить риск образования опухолей в головном мозге: при обилии таких частиц в атмосфере риск заболевания увеличивается примерно в два раза.
N+1 07:52
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru 01:49
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости 10:59
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец 09:21
Экономика

Центробанк пересмотрел основания для блокировки счетов

Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
Современный Предприниматель 18 февраля в 04:38
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Российская газета вчера в 04:02
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Общество

«Аэрофлот» вводит невозвратный тариф в классах «комфорт» и «бизнес»

Ведомости 08:58
Происшествия

Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети в Лондоне

Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети, расположенной неподалёку от Риджентс-парка в Лондоне.
Life.ru 11:40
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания 18 февраля в 06:36
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 11:44
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Дочь Валерии назвала свое настоящее имя

Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Московский Комсомолец 07:47
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Lenta.ru 05:18
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Музыка

«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет

Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Life.ru 06:34
Политика

Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.
Взгляд.ру 11:56
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