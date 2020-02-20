Политика
ИзвестияПутин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров. Выдержка из интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» была опубликована 20 февраля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе
В США убили популярного рэп-исполнителя Pop Smoke, сообщил представитель полиции в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot
Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Технологии
Apple разрешит заменить стандартный браузер и почту в iPhone
Apple ослабляет строгость политики Как сообщает ToDay News Ufa, Apple в данный момент изучает стоит ли предоставлять пользователям на iPhone и iPad возможность выбирать по умолчанию сторонние веб-браузеры и почтовые приложения.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Наука
Ультрадисперсные частицы связали с развитием опухолей в мозге
Канадские исследователи обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц (они образуются в результате различных процессов горения, в особенности — дизельного топлива) в воздухе может повысить риск образования опухолей в головном мозге: при обилии таких частиц в атмосфере риск заболевания увеличивается примерно в два раза.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Экономика
Центробанк пересмотрел основания для блокировки счетов
Речь идет об изменении перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, при которых банк может приостановить операции по счетам организации или физлица.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Армия и оружие
ВМС США планируют создать крейсер нового поколения
Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Биатлон
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
Происшествия
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети в Лондоне
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети, расположенной неподалёку от Риджентс-парка в Лондоне.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии назвала свое настоящее имя
Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Музыка
«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет
Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Политика
Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым
Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.