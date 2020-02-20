Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

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Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров. Выдержка из интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» была опубликована 20 февраля.

Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

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