Экономика
РИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
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с чего всё началось
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.РИА Новости07:22
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Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
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Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере
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ТАСС Наука вчера в 09:04
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Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
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Вести.Ru 08:39
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Экспресс газета 03:22
Общество
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Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 09:14
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В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса
В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Отмечается, что меры, о которых рассказывал Путин в своем выступлении, поддерживает большинстве россиян.
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Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
Футбол
В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина
14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
ProstoProSport 09:24
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
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DP.RU 05:37
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Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».
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Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц
Новинка получит 6,42-дюймовый экран с частотой в 120 Гц.
Дни24 вчера в 08:12
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Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23