Экономика

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На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
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с чего всё началось

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости07:22

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Путин сообщил о снижении доходов бюджета

News.ru07:43

Путин: власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях

ТАСС08:06

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Российская газета07:52

Путин рассказал о «непростой ситуации» с бюджетом России

Московский Комсомолец08:53

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Национальная служба новостей07:37

Путин: Доходы бюджета сократились, но источники поддержки изыскиваются

РЕН ТВ07:26

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

РИА Новости07:22
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
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Кино

Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере

Российский актёр Александр Петров рассказал, с кем из актрис ему понравилось целоваться в фильме больше всего.
News.ru 07:19
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

Lenta.ru 07:16
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Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру 11 мая в 11:34
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
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Политика

Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»

Экспресс газета 03:22
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Общество

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 09:14
Здоровье

В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса

В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Отмечается, что меры, о которых рассказывал Путин в своем выступлении, поддерживает большинстве россиян.
Известия 08:13
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Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
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Футбол

В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина

14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
ProstoProSport 09:24
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

Беглов объяснил, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта в Законодательном собрании ответил на вопрос одного из парламентариев, почему было принято решение не раздавать средства индивидуальной защиты бесплатно.
DP.RU 05:37
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Футбол

Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».
Чемпионат 08:01
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Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц

Новинка получит 6,42-дюймовый экран с частотой в 120 Гц.
Дни24 вчера в 08:12
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Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
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