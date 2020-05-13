Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости07:22

Подробнее о событии

Путин сообщил о снижении доходов бюджета

News.ru07:43

Путин: власти изыскивают деньги на поддержку граждан в сложных для бюджета условиях

ТАСС08:06

Путин: Помощь нужно доводить до конца

Российская газета07:52

Путин рассказал о «непростой ситуации» с бюджетом России

Московский Комсомолец08:53

Путин обозначил проблемы бюджета РФ

Национальная служба новостей07:37

Путин: Доходы бюджета сократились, но источники поддержки изыскиваются

РЕН ТВ07:26

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

РИА Новости07:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика

Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
1
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
670
Авто

В Европу приедет китайский электрокар с «неубиваемым» аккумулятором

Модель первой получила «неубиваемый» тяговый аккумулятор Blade Battery, а ещё может похвастаться неплохой динамикой разгона — 3,9 секунды до первой «сотни».
Motor 07:44
Общество

Хакеры продают данные миллионов клиентов курьерской службы

В продаже в интернете появилась база данных, которые якобы принадлежат более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-доставки СДЭК.
Рамблер 08:08
80
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
9
Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
264
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество

Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии

Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
237
Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

REGNUM 06:55
46
Здоровье

В больницах России образовалось 400 очагов коронавируса

Около 400 очагов коронавируса COVID-19 возникло в российских больницах, пациенты опасаются туда приходить, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 08:43
2
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,2K
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
32
Здоровье

Врачи показали, как выглядят легкие больных с коронавирусом

74.ru 08:49
2
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
936
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
21
Общество

«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
82
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
98
Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
861
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,3K
Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
72
Технологии

Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4

С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
3
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
9
Общество

65 санаториев Сочи откроют 1 июня

Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
777
Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Шоу-бизнес

Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
1
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
9
Здоровье

В Ростовской области увеличат ежедневное число тестов на коронавирус

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду на заседании регионального оперативного штаба поручил увеличить количество тестов на коронавирус до 3 тыс. в сутки, чтобы ускорить процесс выхода региона из периода ограничительных мер.
ТАСС 05:21
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
7
Кино

Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
13
Общество

В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией

Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
101
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное