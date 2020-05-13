Экономика
РИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
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с чего всё началось
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.РИА Новости07:22
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Политика
Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Авто
В Европу приедет китайский электрокар с «неубиваемым» аккумулятором
Модель первой получила «неубиваемый» тяговый аккумулятор Blade Battery, а ещё может похвастаться неплохой динамикой разгона — 3,9 секунды до первой «сотни».
Motor 07:44
Общество
Хакеры продают данные миллионов клиентов курьерской службы
В продаже в интернете появилась база данных, которые якобы принадлежат более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-доставки СДЭК.
Рамблер 08:08
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество
Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
Здоровье
В больницах России образовалось 400 очагов коронавируса
Около 400 очагов коронавируса COVID-19 возникло в российских больницах, пациенты опасаются туда приходить, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 08:43
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Общество
«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Технологии
Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4
С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Общество
65 санаториев Сочи откроют 1 июня
Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Здоровье
В Ростовской области увеличат ежедневное число тестов на коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду на заседании регионального оперативного штаба поручил увеличить количество тестов на коронавирус до 3 тыс. в сутки, чтобы ускорить процесс выхода региона из периода ограничительных мер.
ТАСС 05:21
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46