Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.

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