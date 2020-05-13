Экономика
РИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.РИА Новости07:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
ОГЭ для выпускников девятых классов отменяется
Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить.
Карабашский рабочий 08:06
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ 14:27
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 вчера в 01:28
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:12
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform вчера в 06:33
Общество
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38