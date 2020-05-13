Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия.
— Владимир ПутинБудущее России. Национальные проекты 07:34

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