Политика
РИА НовостиПутин заявил о сокращении доходов бюджета
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
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А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия.
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Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ вчера в 06:30
Происшествия
Мосгорсуд отправил петербуржца, убившего полковника СК, на лечение
Российская газета 07:46
Общество
Для оформления выплаты на детей запустили специальный сервис
Как передавали «НовостиВолгограда.ру», разовую выплату в 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат родители или опекуны по инициативе президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил 11 мая в своем телеобращении.
НовостиВолгограда.ру 01:17
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Автомобили Skoda в очередной раз подешевели в 2020 году. И в этот раз максимальная скидка - 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 12:13
Общество
«Победа» возобновит полеты 1 июня
Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
В Волгоградской области планово окончат учебный год
Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Facebook вновь заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в сети Instagram в связи с санкциями США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 05:10
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В России школьные экзамены могут приравнять к ОГЭ и ЕГЭ
Правительство РФ рассматривает возможность использовать в качестве результатов ЕГЭ и ОГЭ результаты промежуточной аттестации.
Цензуры.Нет 06:29
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
REGNUM вчера в 07:54
Интернет
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начались в России
"Группа ГАЗ" объявила старт продаж новой "ГАЗели NN". В первую очередь к дилерам начали поступать низкопольные микроавтобусы "ГАЗель City".
Новые автомобили 05:55
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Политика
Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС
Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Здоровье
Главврач больницы им. Филатова: маска поможет жителям Москвы меньше прикасаться к лицу
Главврач уточнил, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках - тканевых или нитриловых.
ТАСС 01:18
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Космос
SpaceX презентовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выпустила браузерный симулятор, в котором можно попробовать состыковать корабль Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Znak.com вчера в 20:15
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Экономика
Авиакомпании начали повышать цены
Вопреки тотальному падению спроса на перелеты, российские авиакомпании начали повышать цены на билеты.
Газета.Ru 03:23