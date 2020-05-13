Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Доходы российского бюджета сильно сократились на фоне мирового падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам авиационной поддержки. Президент отметил, что ситуация для бюджета сложилась непростая.

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