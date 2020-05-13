Экономика
Деловое.ТВПутин заявил о сокращении доходов бюджета
Доходы российского бюджета сильно сократились на фоне мирового падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам авиационной поддержки. Президент отметил, что ситуация для бюджета сложилась непростая.
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с чего всё началось
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.РИА Новостивчера в 07:22
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Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru 12 мая в 20:34
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации бизнесу по отмене ограничений
В Роспотребнадзоре разработали ряд рекомендаций, устанавливающих порядок снятия ограничений в организациях.
Горобзор.ру 01:44
Политика
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру вчера в 11:55
Общество
В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая
Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.
REGNUM 01:53
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей
С 1 июня все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат единовременно 10 тысяч рублей.
Красный Север (ЯНАО) 11 мая в 10:26
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня вчера в 09:47
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Происшествия
ФСБ закрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области совместно с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.
RT на русском 01:58
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Общество
Австрия и Германия согласовали план открытия общей границы
По словам министра, с 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией.
Культуромания вчера в 04:44
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru вчера в 08:39
Политика
В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»
Немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt заявил о приближении «ядерной анархии».
Пятый канал 00:59
Кино
Актеры фантастической трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
REGNUM 12 мая в 03:05
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Здоровье
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01