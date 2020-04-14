Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.
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Общество
В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей
Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
Известия 07:19
Происшествия
Пожар у Чернобыльской АЭС не смогли потушить за десять дней
Спасатели и работники лесной охраны десятый день продолжают тушить пожары на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Lenta.ru 02:17
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Культура
«Черепашки-ниндзя» 25 лет спустя: как бы сейчас выглядели герои мультсериала
StarHit.ru вчера в 22:00
Экономика
Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими
Москва, 14 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поручила Министерству экономического развития проверить, каким образом букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.
REGNUM 07:10
Спорт
Вяльбе станцевала под песню Little Big на самоизоляции
Нева Спорт 06:57
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка
48-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, на которую в последнее время обрушиваются разного рода беды, поделилась в ходе прямого эфира в своем Instagram рассказом, как потеряла своего третьего ребенка.
Российская газета 05:46
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Общество
МЧС и Росгвардии дали право наказывать за нарушение правил при ЧС
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое наделяет ряд должностных лиц правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 12:30
Экономика
Рекордное падение: экономика США рухнет на 40 процентов
Крупнейшие банки обновили прогнозы и ждут катастрофического обвала американской экономики — на 40%.
РИА Новости 01:00
Общество
Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда
27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок.
Lenta.ru 07:13
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Армия и оружие
Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом
Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество
Все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня
В отелях Сочи осталось не более 1500 постояльцев, в пансионатах и санаториях - всего около 300 отдыхающих.
КП - Кубань 07:30
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Хлопок произошел на химзаводе под Тверью
Известия 01:19
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Энергетика
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38