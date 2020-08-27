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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий дестабилизации - эксперты

Царьград20:14
Lenta.ru

Раскрыты подробности создания резерва из российских силовиков для Белоруссии

Lenta.ru19:03
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАССвчера в 07:50
РБК

Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

РБКвчера в 13:00
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:44
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБКвчера в 17:00
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Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях

Как сообщает Ufanotes.ru, согласно словам специалиста-онколога и хирурга Ивана Карасева, наиболее часто онкологическое заболевание возникает именно по причине различных воспалительных процессов в организме.
Уфимские Заметки19:15
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В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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