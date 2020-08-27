Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Смотрите также
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
«Известия» предупредили о возможном росте цен на мороженое в России
Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом
Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса
Длинный «радиомост» соединил готовящиеся к слиянию скопления галактик
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
В Крыму задержан представитель Чечни в Ивановской области
Опубликован трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
В сети разочарованы стрельбами на «АрМИ-2020»
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией США и Украины
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
Подробнее о событии