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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
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Коммерсантъ

Как выяснилось, Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным

Коммерсантъвчера в 15:59
РБК

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

РБКвчера в 07:00
Московский Комсомолец

«Получив гарантии Путина, Лукашенко перешел в наступление»

Московский Комсомолецвчера в 13:20
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:44
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАССвчера в 07:50
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ruвчера в 06:35

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Инфоросвчера в 09:26
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное дело26 августа в 03:34
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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