Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
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Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
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Коммерсантъвчера в 15:59