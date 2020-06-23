Коронавирус
Газета.RuПутин заявил, что принятые меры по коронавирусу спасли много жизней
Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые в стране в связи с пандемией, позволили спасти много человеческих жизней. Об этом он сказал во время своего обращения к россиянам, трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".
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Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно.
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Политика
Трамп разрешил сажать за снос памятников в США на 10 лет
Globallookpress Президент США Дональд Трамп уполномочил федеральное правительство арестовывать всех, кто занимается вандализмом или сносит памятники, статуи или собственность государства в Штатах.
РЕН ТВ 07:02
Происшествия
Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании
Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
Газета.Ru 06:04
Экономика
Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным корректировка НДФЛ является "аккуратной".
Газета.Ru 12:28
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин анонсировал вторую выплату по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Взгляд.ру 10:33
Экономика
Россиянам в 2021 году планируют повысить пенсию по старости на 6,3 %
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году могут вырасти на 1,5 % и составят 9 977 рублей, в 2022 году – на 3,9 % (10 307 рублей), в 2023 году – на 3,7 % (10 693 рублей).
TV Губерния 05:46
Космос
Китай запустил последний спутник для навигационной системы Beidou
Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы.
3DNews 05:14
Технологии
Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 14
Evo-rus.com 10:01
Футбол
Лено пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения колена
Вратарь «Арсенала» Бернд Лено пропустит от месяца до шести недель из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба канониров.
Sport24.ru 15:12
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Политика
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости вчера в 05:43
Гаджеты
OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов
Сегодня соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.
3DNews 10:31
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Политика
Путин 23 июня обратится к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом
Сегодня, 23 июня, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам для подведения предварительных итогов борьбы с коронавирусом.
78.ru 05:50
Происшествия
На Украине радикалы напали на депутата партии «Слуга народа»
RT на русском 15:35
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Роскачество проверило куриное филе производства России и Белоруссии и обнаружило в некоторых образцах следы хлора и антибиотиков.
РИА Новости 03:40
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru 15:04
Происшествия
Власти сообщили об одном погибшем в результате землетрясения в Мексике
В мексиканском штате Оахака на юго-западе страны в результате землетрясения магнитудой 7,5 погиб один человек.
РБК 14:36
Общество
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет
Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
Политика Сегодня 06:28
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова произнес оскорбительную речь в адрес российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 12:44
Экономика
В России планируют увеличить размер материнского капитала на первенца
Согласно основных характеристик проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и планов в периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал на первенца может вырасти до 524 881 рублей в 2023 году.
ИА Красная Весна 03:23