Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно.

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые в стране в связи с пандемией, позволили спасти много человеческих жизней. Об этом он сказал во время своего обращения к россиянам, трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".

Путин заявил, что принятые меры по коронавирусу спасли много жизней

Происшествия Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова. 36

Экономика Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной» Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным корректировка НДФЛ является "аккуратной". 124

Общество Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

Экономика Россиянам в 2021 году планируют повысить пенсию по старости на 6,3 % Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году могут вырасти на 1,5 % и составят 9 977 рублей, в 2022 году – на 3,9 % (10 307 рублей), в 2023 году – на 3,7 % (10 693 рублей). 4,1K

Космос Китай запустил последний спутник для навигационной системы Beidou Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы. 2

Футбол Лено пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения колена Вратарь «Арсенала» Бернд Лено пропустит от месяца до шести недель из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба канониров.

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 2

Политика СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. 30

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9

Гаджеты OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов Сегодня соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 68

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 523

Общество Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики Роскачество проверило куриное филе производства России и Белоруссии и обнаружило в некоторых образцах следы хлора и антибиотиков. 586

Политика Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве. 2