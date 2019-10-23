Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд. Об этом информирует "Интерфакс". Отмечается, что такое решение было принято в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран Африки, в которой принимает участие Россия.

Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

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